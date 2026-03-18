SANSEPOLCRO Offrire ai cittadini informazioni e orientamento sui servizi di supporto alla fragilità degli anziani. La Zona Distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, organizza un punto informativo dedicato al progetto Pronto Badante nell’ambito delle tradizionali Fiere di Mezza Quaresima, in programma a Sansepolcro. Il personale della cooperativa Progetto 5, che gestisce il servizio per la Valtiberina, sarà a disposizione dei cittadini allo stand allestito in piazza Garibaldi per fornire informazioni e supporto sull’attivazione del servizio. Gli appuntamenti sono in programma domani, giovedì 19, dalle 10 alle 13 e venerdì 20 dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto "Pronto Badante". Arriva un punto informativo

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