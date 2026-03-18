procuratore e indagato insieme a evento sul referendum chi sono

Il procuratore e l'indagato sono stati visti insieme durante un evento legato alla campagna referendaria, previsto per il 20 marzo in un hotel di Margherita di Savoia. L'incontro, intitolato

Qualcosa non torna nell'incontro "di chiusura campagna referendaria" a favore del No, organizzato per il prossimo 20 marzo in un hotel del comune Margherita di Savoia. Non per i contenuti, che sono legittimamente discutibili, ma per la compresenza di due ospiti che fa storcere il naso. Il primo è Renato Nitti, procuratore presso il Tribunale di Trani, e il secondo è l'avvocato, sindaco della città e presidente della provincia Bat Bernardo Lodisposto. Lo stesso finito alle cronache lo scorso gennaio perché indagato per concorso in corruzione assieme al suo ex vicepresidente, Lorenzo Marchio Rossi, e al consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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