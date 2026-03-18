Anticipa la domanda del giornalista curioso. E piazza una risposta – “Follia senile” - che rivela la sua convinzione: niente è impossibile quando il desiderio di dare una svolta alla vita diventa un imperativo categorico. Anche se hai già superato i sessant’anni e buttarti sulla viticoltura dopo esserti occupato unicamente d’industria elettronica a Milano non è propriamente uno scherzo. Serve uno scatto mentale che rasenta l’azzardo. Ma via, se per corteggiare la felicità bisogna fare qualche sforzo, bene, Roberto Lechiancole ha fatto gli straordinari. Anche se per avviare la deliziosa azienda agricola “Prime Alture” che dal 2013 troneggia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prime Alture . La "follia senile" si è trasformata in luogo da sogno

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