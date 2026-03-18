Con l’arrivo della primavera, cresce la concentrazione di pollini nell’aria, causando rinite a molte persone. Per affrontare questo problema, è nato il progetto

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dalle smorfie agli starnuti: a Milano la mostra fotografica Scatti di rinite racconta il lato "scomodo" della primavera. Un progetto per imparare a gestire quel fastidio che rovina le giornate a milioni di italiani (askanews) — L’arrivo della primavera porta con sé un aumento della concentrazione di pollini nell’aria e, per milioni di persone, il ritorno dei sintomi della rinite allergica, patologia che in Italia colpisce circa il 25% della popolazione ma che è ancora spesso sottovalutata e sottodiagnosticata. Così, per accendere i riflettori su questa condizione, arriva «Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere», campagna di informazione promossa da AAIITO con una mostra fotografica ospitata dal 17 al 20 marzo alla Cascina Cuccagna di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Primavera in arrivo: bella, ma per molti significa anche l'inizio dei soliti, infiniti starnuti. Così è nato il progetto "Scatti di rinite"

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