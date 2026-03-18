Primavera 2026 | Leao e Bastoni in vendita per salvare i

A primavera 2026, Inter e Milan si trovano di fronte alla possibilità di vendere alcuni dei loro giocatori chiave, come Leao e Bastoni, per far fronte alle esigenze di rinnovamento e rientrare nei bilanci. Le decisioni riguardano principalmente la possibilità di cedere alcuni elementi della rosa, mentre le squadre si preparano a pianificare il futuro. La situazione si sviluppa in un contesto di grande attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

La primavera del 2026 si presenta come un crocevia decisivo per il calcio milanese, dove Inter e Milan affrontano la necessità di rinnovare le proprie rose in vista dell’estate. I nomi di Leao, Bastoni e Barella emergono come potenziali pedine di scambio in un mercato che non tollera più l’inerzia finanziaria. Dietro alle voci di mercato si nasconde una strategia precisa dei fondi proprietari: Oaktree e RedBird devono bilanciare l’equilibrio di bilancio con la necessità competitiva. La stagione attuale sta ancora correndo verso il traguardo, ma le decisioni strategiche sono già state prese nella stanza degli spogliatoi e nei consigli di amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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