Donald Trump, dopo aver coinvolto il Medio Oriente in tensioni e aver minacciato di abbandonare la sicurezza nello Stretto di Hormuz, si trova in difficoltà nel gestire la situazione. Ritenuto ormai isolato dagli alleati europei, che hanno rifiutato di intervenire militarmente contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti sembra cercare soluzioni alternative per uscire dal conflitto. La sua posizione appare sempre più incerta e sprovvista di strumenti efficaci per chiudere la crisi.

Dopo essere stato letteralmente trascinato in guerra da Benjamin Netanyahu e ormai rimasto solo, con gli alleati europei che hanno risposto picche alle sue continue richieste di intervenire militarmente contro l’Iran, Donald Trump non sa più come tirarsi fuori dal conflitto. Così, dopo 20 giorni di guerra con cui ha incendiato il Medio Oriente, il tycoon apre alla possibilità, shock, di mollare tutto e scaricare ogni tensione sull’Unione europea. “Mi chiedo cosa succederebbe se eliminassimo ciò che resta dello Stato terrorista iraniano e lasciassimo che i Paesi che lo utilizzano, noi no, si assumessero la responsabilità della cosiddetta “strategia”?”, ha scritto Trump sul social Truth. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Prima incendia il Medio Oriente, poi minaccia. Trump non sa come chiudere la guerra e spaventa gli alleati: “Valuto di lasciare a voi la sicurezza nello Stretto di Hormuz”

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