Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, si attesta a 0,504 euro per metro cubo. La quotazione riflette il valore corrente del gas all’interno del mercato all’ingrosso e rappresenta un dato aggiornato al 18 marzo 2026. Questo valore viene utilizzato come riferimento per le transazioni di fornitura di gas naturale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 18 Marzo 2026, è pari a 0,504 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 53,37 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (1 euroMWh? 0,0935 euroSmc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese, con una crescita progressiva e alcune oscillazioni significative. Dopo un minimo registrato il 1 Marzo 2026 (0,308 €Smc), il prezzo ha iniziato una risalita costante, superando la soglia di 0,50 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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