prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a un valore aggiornato quotidianamente. Si tratta di un dato importante per chi monitora i costi energetici e desidera conoscere l’andamento delle tariffe. La cifra rappresenta un indicatore diretto delle variazioni di mercato e permette di valutare eventuali impatti sulla spesa domestica o industriale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di gas naturale consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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