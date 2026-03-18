Il 7 maggio si terrà a Napoli un convegno sulla prevenzione sportiva, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito con sede a Santa Maria di Castellabate. L'evento riunirà professionisti e esperti del settore per discutere di temi legati alla tutela della salute negli sport. L'iniziativa si inserisce in un calendario di incontri dedicati a promuovere pratiche più sicure e consapevoli nel mondo dello sport.

La prevenzione sportiva sotto i riflettori nazionali. La Fondazione Fioravante Polito (con heaquarter a Santa Maria di Castellabate) ha recentemente annunciato un appuntamento di particolare rilevanza peril panorama della salute e dello sport.Ebbene sì,il 7 maggio 2026, a Napoli, a bordo della nave MSC Divina, si terrà la cerimonia di apertura del convegno “Prevenzione, performance e salute – promuovere una cultura della prevenzione concreta”.Un evento a nostro avviso estremamente interessante, ideato e pensato per rafforzare la diffusione di una cultura preventiva realmente applicabile nella vita quotidiana. Durante la cerimonia sarà presentato ufficialmente il progetto “La Fiaccola della Prevenzione”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Prevenzione Sportiva nel 2026: il 7 maggio convegno a Napoli

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