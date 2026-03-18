premio per chi usa la bicicletta

Fino al 31 dicembre, lavoratori e studenti di Correggio possono iscriversi all’app Wecity per segnalare gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati a piedi o in bicicletta. Questa iniziativa premia chi sceglie mezzi di trasporto sostenibili e mira a incentivare l’uso della bicicletta tra i residenti della città. Le registrazioni vengono fatte tramite l’app dedicata, disponibile per dispositivi mobili.

Fino al 31 dicembre lavoratori e studenti di Correggio potranno registrarsi sull’app Wecity, segnalando i propri spostamenti casa-lavoro e casa-scuola a piedi o in bici. Per loro è previsto un incentivo a chilometro che può portare fino a un bonus di 40 euro al mese. Il progetto "Ci vado in bici. Il Bike Work a Correggio" è stato stato presentato a palazzo dei Principi, collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, con gli spostamenti quotidiani a piedi e in bicicletta che si trasformano in chilometri tracciati, emissioni evitate e consapevolezza ambientale condivisa. Il progetto ha l’obiettivo di incentivare gli spostamenti attivi nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola, promuovendo alternative concrete all’uso dell’auto privata e contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e del benessere delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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