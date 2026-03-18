Oggi nell’Aula Marco Biagi si svolge la cerimonia di premiazione del Premio Biagi, dedicato alla memoria del giuslavorista scomparso. Quattro vincitori vengono premiati con 20mila euro ciascuno, con un’attenzione particolare a donne e giovani. L’evento si tiene mercoledì 18 marzo 2026 e celebra il riconoscimento ai profili più meritevoli in ambito lavorativo.

L’Aula Marco Biagi ospiterà oggi, mercoledì 18 marzo 2026, la cerimonia di premiazione che onora la memoria del giuslavorista scomparso. L’evento, previsto per le ore 15.30 nella sede di Qn a Bologna, vedrà la partecipazione di alte cariche ecclesiastiche e istituzionali come il cardinale Matteo Maria Zuppi e l’arcivescovo Erio Castellucci. Il premio si concentra su progetti concreti per l’inserimento lavorativo di donne e giovani nelle province di Bologna e Modena. Domani verranno annunciati i nomi delle quattro associazioni vincitrici che riceveranno ciascuna un contributo economico di 5mila euro per sostenere le loro attività nel terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Biagi: 4 vincitori, 20mila euro per donne e giovani

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