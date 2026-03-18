Il 18 marzo 2026 si tiene una preghiera del mattino dedicata a San Giuseppe, durante la quale si invita i fedeli a affidare la giornata al Custode di Gesù. La preghiera include una richiesta di intercessione per ottenere la costanza e la pace, e si conclude con una supplica affinché si possa amare come si viene amati.

Preghiera del mattino a San Giuseppe: affida la tua giornata al Custode di Gesù e chiedi la sua potente intercessione per ricevere il dono della costanza e della pace. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Chi ci farà comprendere l’immenso amore con cui Dio ci ha amati? Chi ci farà penetrare questa follia che è saggezza infinita, chi ci farà accettare... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 18 Marzo 2026: “Fammi amare come ami Tu”

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