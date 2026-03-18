Precipita una cabinovia in Svizzera a causa del forte vento | c' è una vittima

Una persona è morta in Svizzera, nella stazione sciistica di Engelberg, dopo che una cabina di un’ovovia è precipitata a causa delle violente raffiche di vento. L’incidente si è verificato durante le operazioni di trasporto sulla montagna, coinvolgendo una cabina che si è staccata dai binari e ha causato il decesso di un passeggero. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una persona è deceduta a seguito dell’incidente avvenuto nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un’ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la radio televisione svizzera. La vittima era da sola nella cabina caduta. La polizia federale, interpellata dall’ambasciata italiana a Berna, ha escluso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Precipita una cabinovia in Svizzera a causa del forte vento: c'è una vittima Articoli correlati Svizzera, precipita cabinovia per il forte ventoUna cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera. Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il forte vento: c’è almeno un mortoUna cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera: c’è almeno un morto, riporta il sito... Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il forte vento. Almeno una vittima. Aggiornamenti e notizie su Precipita una cabinovia in Svizzera a... Temi più discussi: La Coppa Milano-Sanremo 2025; Una follia lunga 17'; Dopo il carcere risarcirò chi devo; 30 anni di incubi, e non fare una grinza: Resident Evil: Requiem è un gioiello da paura. Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita una cabinovia. Polizia: Una vittimaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia è precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cant ... msn.com Il vento è troppo forte: cabinovia precipita in Svizzera, un ferito. L’incidente a EngelbergUna cabina di un’ovovia è precipitata nella mattinata di mercoledì nel comprensorio sciistico di Engelberg, lungo il versante del monte Titlis, sulle Alpi bernesi. L’incidente è avvenuto intorno alle ... fanpage.it Forte vento sulle Alpi, precipita cabina di un'ovovia in Svizzera: almeno un morto - facebook.com facebook Macchiareddu, operaio precipita per dieci metri: trasportato in elisoccorso al Brotzu x.com