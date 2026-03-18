Precipita cabina di ovovia | una vittima

Una cabina di ovovia è precipitata in montagna, provocando una vittima. L’incidente si è verificato durante una giornata con vento forte e raffiche che spazzavano la neve. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

C’è un attimo, in montagna, in cui il silenzio sembra più forte di tutto. Poi arriva il vento, le raffiche che schiaffeggiano la neve, e quella sensazione che qualcosa non stia andando come dovrebbe. A Engelberg, in tarda mattinata, in pochi secondi una giornata qualunque si è trasformata in un incubo davanti agli occhi di chi era lì. >> Grande Fratello Vip, è toccato a Dario e Alessandra informare gli altri concorrenti È sulle Alpi svizzere che si è consumata la tragedia: una cabina di un’ovovia ha perso stabilità e ha iniziato a precipitare lungo un pendio innevato. L’incidente è avvenuto nella località sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo, in un contesto meteo descritto come particolarmente difficile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita cabina di un’ovoviaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un’ovovia sarebbe precipitata nella tarda... Leggi anche: Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Due Disastri, Un Solo Nome: Cermis Aggiornamenti e notizie su Precipita cabina Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita cabina di un’ovoviaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di ... panorama.it Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feritiTragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la stima precisa delle persone coinvolte, ma si ... ilmattino.it