Power Talks | 20 comuni siciliani riattivano il dialogo

Il 17 marzo 2026 si è tenuta l'inaugurazione di Power Talks, un progetto dedicato alla comunicazione che coinvolge venti comuni siciliani. L'iniziativa mira a riattivare il dialogo tra amministrazioni e cittadini nei centri abitati del territorio interno dell'isola. La presentazione si è svolta in una delle località coinvolte, segnando l'inizio di una nuova fase per le comunità locali.

Il 17 marzo 2026 ha segnato l’inaugurazione di una nuova stagione di Power Talks, un progetto dedicato al potere della comunicazione che tocca direttamente i centri abitati del territorio interno siciliano. L’iniziativa coinvolge specificamente Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferro, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa. Questa iniziativa non è solo un evento culturale, ma rappresenta uno strumento concreto per riattivare il dialogo tra le comunità locali e le istituzioni, ponendo la comunicazione come leva fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico dell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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