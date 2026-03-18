Potenza | convegno e concerto per sconfiggere l’endometriosi
Il 21 marzo, nell’aula A della palazzina degli uffici dell’Ospedale San Carlo di Potenza, si svolgerà un convegno nazionale sull’endometriosi, una malattia che interessa circa tre milioni di donne in Italia. L’evento sarà seguito da un concerto, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione. La giornata comprende interventi di esperti e momenti di musica.
Il 21 marzo, presso la sala A della palazzina degli uffici dell’Ospedale San Carlo di Potenza, si terrà un convegno nazionale dedicato all’endometriosi, una patologia che colpisce circa tre milioni di donne in Italia. L’iniziativa, promossa dall’Accademia Musicale Lucana e sostenuta dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, mira a rompere il silenzio su una malattia cronica spesso invisibile ma dal grave impatto sulla qualità della vita femminile. Oltre alla conferenza scientifica, è previsto un evento musicale per raccogliere fondi: venerdì 27 marzo, al Centro per la Creatività Cecilia di Tito, si svolgerà il concerto ‘Immensamente Dalla’. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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