Portraits of Italians la nuova campagna realme che racconta l' Italia contemporanea
(Tecnologia) - La documentazione dell'identità sociale attraversa oggi una fase di trasformazione guidata dalla democratizzazione degli strumenti di ripresa professionale. In questo scenario si inserisce "Portraits of Italians", un'iniziativa integrata che mira a raccontare l'Italia contemporanea non più attraverso i suoi monumenti iconici, ma tramite i volti e le storie della nuova generazione. Il progetto si sviluppa come una narrazione visiva che mette in dialogo le capacità tecniche della fotografia mobile con la quotidianità autentica, coinvolgendo figure di rilievo come la sciatrice olimpica Nicol Delago e il creator Alessandro Scarpa.... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Samanta Vaiani Portraits | Fucecchio - facebook.com facebook
“Roma bir günde kurulmadi” (Non uno die Roma aedificata est) The portraits of the Roman Empire **** British Museum#National Gallery x.com