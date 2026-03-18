Porto il piano per il triennio | si punta all' eolico per la transizione green

Il porto di Taranto ha presentato un piano triennale che si concentra sull’espansione dell’energia eolica come parte della strategia di transizione green. Il documento indica quattro obiettivi principali da raggiungere tra il 2026 e il 2028, con l’intento di rilanciare le attività portuali e migliorare le infrastrutture. Il piano definisce le linee guida per i prossimi tre anni senza entrare nel dettaglio delle modalità di attuazione.

Quattro obiettivi da perseguire nel triennio 2026-2028 per cercare di tirare fuori dalle secche il porto di Taranto. Sono la transizione green, lo sviluppo dei traffici e la promozione, la transizione digitale, la governance e la cooperazione. Il tutto unito al potenziamento e alla riqualificazione infrastrutturale per 574 milioni e 725mila euro, con vari lavori che si prevede di finire negli anni che vanno dal 2026 al 2031. Gli obiettivi sono delineati nello schema del piano operativo triennale che ieri mattina, nell’Authority del Mar Ionio, il presidente Giovanni Gugliotti ha presentato agli stakeholder, ovvero i soggetti pubblici e privati che orbitano nel mondo della portualità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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