Pordenone | 34 aziende italiane incontrano 50 buyer emergenti

A Pordenone, il 18 e 19 marzo, si svolge il evento MATCH4 – Business Matching presso la Fiera locale, dove 34 aziende italiane incontrano 50 buyer emergenti. L’evento mira a favorire incontri e accordi tra le imprese del territorio e i nuovi operatori del settore. La manifestazione si concentra sulle opportunità di networking e di scambio commerciale.

La Fiera di Pordenone ospiterà il 18 e il 19 marzo un evento cruciale per l’economia locale: MATCH4 – Business Matching. In due giorni, 34 aziende italiane del mobile e design incontreranno 50 buyer provenienti da mercati emergenti come Asia Centrale ed Est Europa. L’iniziativa vede una forte rappresentanza del Friuli Venezia Giulia con otto imprese del Cluster FVG Legno Arredo Casa. L’obiettivo non è solo esporre prodotti, ma creare connessioni commerciali dirette tra domanda estera e offerta italiana. Le delegazioni straniere sono state organizzate congiuntamente dall’ICE e dalla Camera di Commercio Italia-Uzbekistan. Renato Pujatti sottolinea come l’internazionalizzazione sia decisiva per la crescita del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: 34 aziende italiane incontrano 50 buyer emergenti Articoli correlati Leggi anche: Intesa commerciale Ue-Mercosur: opportunità per le imprese italiane in nuovi mercati emergenti Le aziende fermane virano sul Kazakistan ma un paio di scarpe costerà il 13,8% in più. Ad Almaty oltre cento buyer anche da Uzbekistan, Kirghizistan e TagikistanFERMO Dopo il Micam, una ventina di marchi calzaturieri fermani sono presenti da oggi in Kazakistan all’appuntamento espositivo “La Moda... Approfondimenti e contenuti su Pordenone 34 aziende italiane... Argomenti discussi: MATCH4 porta a Pordenone i buyer dei mercati emergenti; L'azienda chiude a Pordenone, quaranta dipendenti trasferiti a Verona. Aziende artigiane miniera d'oro, valgono quanto l'ex Fiat: lo studio della CgiaDire che la forza dell'economia di un territorio, come il Fvg, sta nel pulviscolo di aziende medie e piccole, in gran parte artigiane, che popolano ogni angolo della regione, non dà immediatamente ... ilgazzettino.it