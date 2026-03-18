Ponte Stretto | per il Tar del Lazio inammissibili i ricorsi di Comuni e ambientalisti

Il Tar del Lazio ha ritenuto inammissibili i ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e da alcune associazioni ambientaliste sul progetto del Ponte Stretto. La decisione riguarda le impugnative avanzate contro le autorizzazioni rilasciate per l’opera. La pronuncia si riferisce esclusivamente alla validità dei ricorsi, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.

Il Tar del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalle associazioni ambientaliste ( Legambiente, Lipu e Wwf Italia ) contro il ponte sullo Stretto di Messina. I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione ViaVas del 13 novembre 2024 - favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte - e della deliberazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione Iropi (Imperative reasons of overriding public interest”, motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico), nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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