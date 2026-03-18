Un poliziotto è stato coinvolto in un episodio a Rogoredo, dove si parla di uno sparo. La vicenda si è svolta in un quartiere di Milano, noto per le sue difficoltà sociali. La notizia si concentra sui fatti legati all’intervento delle forze dell’ordine e sull’uso di un martello, che sono al centro delle indagini. La dinamica dell’accaduto resta sotto inchiesta e ancora da chiarire.

Nel cuore pulsante di Milano, dove le luci della città si mescolano alle ombre dei quartieri più difficili, un poliziotto è alle prese con l’accusa di omicidio premeditato. Carmelo Cinturrino, attualmente detenuto, ha negato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di aver pianificato la morte di Abderrahim Mansouri, definendo l’evento una tragica fatalità scaturita dalla paura in una zona degradata come Rogoredo. L’udienza si è svolta con toni tesi, mentre i legali difensori hanno chiesto la scarcerazione o almeno gli arresti domiciliari per il proprio assistito. La narrazione che emerge dalle aule giudiziarie non è solo una questione legale, ma riflette le complesse dinamiche sociali e di sicurezza che caratterizzano alcuni tessuti urbani lombardi, dove la lotta contro lo spaccio assume contorni spesso ambigui e pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poliziotto e martello: la verità dietro lo sparo a Rogoredo

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