Polizia di Stato | 5 locali chiusi con provvedimenti tra Napoli e provincia

La polizia di Stato ha disposto la chiusura di cinque locali tra Napoli e provincia con provvedimenti di sospensione. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione di reati e alla tutela della sicurezza pubblica. Le strutture interessate sono state chiuse temporaneamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le autorità hanno annunciato che proseguiranno con verifiche simili sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore di Napoli, nell’esercizio dei poteri di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione temporanea delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dell’intrattenimento musicale e danzante, per cinque esercizi pubblici della movida napoletana. In particolare, i provvedimenti, notificati ed immediatamente esecutivi, hanno disposto la chiusura per 30 e 15 giorni di due locali nella zona di Chiaia, ed altri tre locali chiusi per 30 giorni nelle zone di Montecalvario, Pozzuoli e Pomigliano d’Arco. Questi interventi, sono stati adottati a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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