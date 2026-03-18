L’on. Rubano di Forza Italia ha annunciato che alla Campania sono stati assegnati 1,35 milioni di euro dal Fondo politiche giovanili 2026. I fondi saranno destinati a progetti relativi a inclusione, formazione, lavoro e spazi dedicati ai giovani. La misura mira a sostenere iniziative dedicate alla popolazione giovanile nella regione.

L’on. Rubano (Forza Italia): assegnati 1,35 milioni alla Campania dal Fondo politiche giovanili 2026, per inclusione, formazione, lavoro e spazi per i giovani.. “L’assegnazione di 1.354.080,00 euro alla Regione Campania nell’ambito del Fondo per le politiche giovanili 2026 rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che il Governo riserva alle nuove generazioni e ai territori del Mezzogiorno”. Lo dichiara l’on. Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia. “La registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta l’11 marzo 2026, del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che ripartisce complessivamente 48,5 milioni di euro, conferma una strategia chiara e strutturata: investire sui giovani come leva fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale del Paese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Politiche giovanili 2026, Rubano: “Alla Campania oltre 1 milione”

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