Nel 2016, Pokémon Go ha catturato l’attenzione di telegiornali, giornali e social network, diventando un fenomeno globale. Recentemente, è stato creato un sistema per mappare i robot coinvolti nel gioco, con l’obiettivo di analizzare come vengono utilizzati. La mappa permette di visualizzare i punti di interesse e le aree di attività dei robot nel contesto del gioco.

In un periodo non molto lontano, il 2016 per intenderci, Pokémon Go è riuscito a monopolizzare telegiornali, testate giornalistiche e home dei social. Una vera e propria impennata immediata che lo ha reso estremamente popolare. Tuttavia, numerose polemiche hanno accompagnato la sua popolarità e continuano a presentarsi a dieci anni dall’uscita, seppur mutate nel tempo. Oggi perché Pokémon Go continua a far parlare di sé? Cosa c’entra Pokémon Go con Coco Robotics?. Lo sviluppo e la pubblicazione di Pokémon Go sono avvenuti per mano di Niantic, una società statunitense che ha collaborato con Nintendo e The Pokémon Company. Però, per comprendere l’origine delle polemiche attuali è importante stabilire le prime distinzioni che lo rendono diverso dai giochi per smartphone più classici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pokémon Go: abbiamo costruito una mappa per i robot (pensando di giocare)

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