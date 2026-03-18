Lo smartphone POCO M7 nella versione Argento viene venduto a 129,90 euro durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Questo modello include 256GB di memoria e una batteria da 7000mAh. La sua colorazione Argento rende il dispositivo facilmente riconoscibile tra le proposte del mercato. La promozione è disponibile solo per un periodo limitato.

Lo smartphone POCO M7 si distingue oggi per una colorazione Argento unica, disponibile a 129,90 euro nell’ambito della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. L’apparecchio, prodotto da Xiaomi, offre un display FHD+ da 6,9 pollici, processore Snapdragon 685 e una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. La promozione è attiva fino alla chiusura dell’evento odierno, garantendo la spedizione gratuita con consegna prevista entro domani. L’unicità del design e l’opportunità economica. La scelta cromatica in tonalità argento rappresenta il punto di forza estetico di questo dispositivo, offrendo un profilo colorato che lo rende immediatamente riconoscibile tra i concorrenti economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - POCO M7 Argento: 129€ con 256GB e 7000mAh

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