Pizza | Evento spettacolare e il nostro movimento cresce

Le finali di Champions League si terranno in Italia, con l’evento che promette di attirare un grande pubblico. L’anno scorso si sono svolte in Polonia, dove alcune partite hanno registrato fino a undicimila spettatori. L’organizzazione annuncia che l’evento sarà spettacolare e che il movimento legato alla manifestazione continua a crescere.

"Ospitare le finali di Champions sarà uno spettacolo. Lo scorso anno si sono giocate in Polonia e ci sono state fino a undicimila persone a partita". Le Finali di Pesaro sono un riconoscimento implicito anche all’eccezionale lavoro fatto da anni da Lorenzo Pizza e da sua moglie Simona Marinelli che hanno portato l’Italservice ai vertici nazionali e fino in Europa. "Il fatto che Pesaro sia riuscita ad assicurarsi le finali – dice Pizza – è un risultato importante. Dispiace che quando l’abbiamo giocata noi la Champions, tre anni di fila, quattro se si considera la stagione del Covid, purtroppo siamo stati costretti ad andare a Rimini. Sarebbe piaciuto anche a noi giocare a Pesaro ma non è stata possibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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