Più precisione meno invasività | in Anthem la medicina di domani inizia con la ricerca di oggi

A Pieve Emanuele, in Humanitas, sono state introdotte nuove tecnologie di imaging che rappresentano un passo avanti nella medicina moderna. Questi strumenti mirano a migliorare la precisione delle diagnosi e ridurre l'invasività degli interventi. La sperimentazione e l'applicazione di queste tecnologie continuano a svilupparsi, segnando un cambiamento nel modo di prendersi cura dei pazienti.

Pieve Emanuele. A meno di due anni dall’arrivo in Humanitas delle tecnologie di Imaging e di una innovativa stampante 3D, grazie ai fondi del progetto Anthem, medici e ricercatori fanno il punto sulle ricerche in corso durante l’evento ‘Humanitas University e Anthem: un anno di innovazione in Imaging avanzato e Intelligenza Artificiale’, ospitato nell’ateneo di Pieve Emanuele. Acquistate da Humanitas University grazie ai fondi del Progetto Anthem – finanziato con il piano nazionale complementare al Pnrr dal Ministero dell’Università e della ricerca – le tre macchine sono dedicate a 19 progetti di ricerca clinica di frontiera sulla medicina predittiva e personalizzata in ambito neurologico, oncologico e cardio-respiratorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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