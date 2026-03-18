Pisolini pomeridiani lunghi? Ecco perché possono aumentare il rischio di ictus

Le pisoline pomeridiane lunghe sono spesso considerate un semplice momento di relax, ma recenti studi indicano che potrebbero aumentare il rischio di ictus cerebrale. La maggior parte delle persone non presta attenzione a questo breve riposo e lo considera una routine normale, senza sapere che questa abitudine può avere conseguenze sulla salute cardiovascolare. La discussione sull’impatto di queste pause nel sonno pomeridiano è al centro di molte analisi mediche.

(Adnkronos) – Pennichelle pomeridiane lunghe e inattese? Possono non essere un buon segno. Quando si parla di ictus cerebrale, "la maggior parte delle volte l'attenzione si concentra sull'evento acuto: inatteso, drammatico, capace di cambiare la vita in pochi istanti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'ictus non nasce all'improvviso, ma è piuttosto il risultato finale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Studio: maniche lunghe negli ospedali possono aumentare rischio infezioni, consiglio per i medici**In un ospedale di Pittsburgh, un’analisi condotta su 280 maniche di indumenti sanitari rivela che l’81% è contaminata da batteri, con conseguenze... La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentareNon è ancora certo che la Banca centrale europea decida di alzare i tassi d'interesse, quest'anno, a seguito della guerra in Iran. Tutti gli aggiornamenti su Pisolini pomeridiani Pisolini pomeridiani lunghi? Ecco perché possono aumentare il rischio di ictusNella maggior parte dei casi, l'ictus non nasce all'improvviso, ma è piuttosto il risultato finale di un lungo e silenzioso processo ... adnkronos.com Sognare per crescere: i pisolini dei neonati trasformano il sonno in apprendimentoStudi neuroscientifici dimostrano che il sonno consolida memoria, linguaggio e organizzazione cerebrale nei più piccoli. I risultati dello studio tedesco ... quotidiano.net