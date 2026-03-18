Pisa e Como | separati dagli italiani

Edoardo Goldaniga, difensore, collega Pisa e Como attraverso il suo ruolo. Le due città sono distinte, ma il suo nome le lega in modo diretto. Nessun altro dettaglio o elemento viene menzionato per chiarire ulteriormente questa connessione.

C’è un sottile filo tricolore che unisce Pisa con Como, ed è rappresentato dal difensore Edoardo Goldaniga. Il centrale 32enne ha indossato il nerazzurro nella stagione 2013-2014, quando scese in campo 33 volte tra campionato di Lega Pro e playoff promozione, risultando anche decisivo nella prima partita degli spareggi, quando realizzò il gol della vittoria sul terreno de L’Aquila. Dopo aver girovagato per Perugia, Palermo, Sassuolo, Frosinone, Genoa e Cagliari, affermandosi in Serie A, nel gennaio del 2024 Goldaniga passò al Como, ritagliandosi un ruolo di assoluto protagonista nella promozione dalla cadetteria dei lariani. Anche nella passata stagione il difensore è riuscito a giocare con continuità, raccogliendo 32 presenze alle dipendenze di Fabregas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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