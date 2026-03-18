Pirata della strada uccide 29enne a Reggio Calabria e fugge | la giovane è morta sul colpo

Durante le prime ore di mercoledì 18 marzo, un veicolo ha investito e ucciso sul colpo una donna finlandese di 29 anni a Reggio Calabria, su viale Calabria. L’autore dell’incidente, un pirata della strada, si è dato alla fuga immediatamente dopo l’impatto. La vittima, senza fissa dimora, è deceduta sul luogo dell’incidente. La Polizia sta indagando per identificare l’automobilista coinvolto.

Un pirata della strada ha ucciso una donna di 29 anni durante le prime ore di mercoledì 18 marzo. La vittima, finlandese senza fissa dimora, è morta sul colpo dopo essere stata travolta dal veicolo su viale Calabria, a Reggio Calabria. Il conducente del mezzo, al momento non identificato, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, allontanandosi dal luogo dell’investimento. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della giovane straniera. Nessun testimone era presente sulla scena al momento dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Pirata della strada investe e uccide una donna a Reggio Calabria. La vittima è una cittadina finlandese di 29 anni. #ANSA x.com