Pirata della strada investe e uccide donna di 29 anni

Nella notte a Reggio Calabria, una donna di 29 anni è stata investita da un'auto e ha perso la vita. L’automobilista, dopo l’incidente, si è allontanato senza prestare soccorso. La polizia sta cercando di identificare il conducente coinvolto. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili. La scena dell’incidente è stata sequestrata per gli accertamenti.

Nella notte si è verificata una tragedia a Reggio Calabria, dove una giovane donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un automobilista che si è poi allontanato senza fermarsi. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino lungo viale Calabria. La vittima, una cittadina finlandese di 29 anni, si trovava da sola al momento dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando è stata colpita violentemente da un veicolo. L’urto è stato fatale e la ragazza è morta sul posto. Il conducente del mezzo, invece di fermarsi a prestare aiuto, ha proseguito la sua corsa facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Reggio Calabria, investe e uccide una giovane di 29 anni mentre attraversa: è caccia al pirata della stradaABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale a Reggio Calabria Una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere...

Reggio Calabria, pirata della strada investe e uccide una donnaReggio Calabria, 18 marzo 2026 – Falciata e uccisa in piena notte mentre attraversava la strada.

Contenuti utili per approfondire Pirata della

Temi più discussi: Ciserano, investe un motociclista e fugge: pirata della strada individuato e denunciato; Pirata della strada a Pieve di Soligo: investe una donna e fugge, tradito dalle telecamere; Pieve di Soligo. Investe una donna in pieno centro e scappa: identificato pirata della strada; Scappa dopo l’incidente e finge il furto: denunciato.

Reggio Calabria, pirata della strada investe e uccide una donnaLa vittima è una cittadina finlandese di 29 anni, morta sul colpo dopo essere stata falciata mentre attraversava. L’incidente nel cuore della notte ... quotidiano.net

Tragedia a Reggio Calabria, giovane donna investita e uccisa: è caccia al pirata della stradaUna donna finlandese di 29 anni è stata investita e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada ora in fuga ... notizie.it

#ReggioCalabria Una giovane donna di 29 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada. La vittima, una cittadina finlandese, è morta sul colpo per il violento impatto, dopo essere stata centrata in pieno dall'auto. Il conducente, ora ricercato, è fuggito - facebook.com facebook

Pirata della strada investe e uccide una donna a Reggio Calabria. La vittima è una cittadina finlandese di 29 anni. #ANSA x.com