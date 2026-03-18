Piombo nelle munizioni è tra gli elementi più tossici secondo l’Oms

Il piombo presente nelle munizioni è considerato tra gli elementi più tossici dall’Organizzazione mondiale della sanità. Questo metallo avvelena i rapaci, gli uccelli acquatici e compromette la qualità delle carni. Il piombo entra negli ecosistemi senza restrizioni, provocando danni alla fauna e all’ambiente in generale.

Avvelena i rapaci, gli uccelli acquatici, rovina la qualità delle carni ed entra, senza bussare, negli ecosistemi. Tra poco il Parlamento europeo deciderà per il bando totale a tutela di uccelli, cacciatori e consumatori. Un pugno di riso, un pugno di sale. Frasi e gesti quotidiani per sottolineare quantità minime, quasi irrisorie, ma spesso azioni decisive per cambiare le sorti del mondo più povero o per insaporire un piatto. Ora però immaginate, un pugno di pallini di piombo nella vostra mano. Associate quel pugno a un suono, così ricorrente nei nostri luoghi. Un colpo di fucile per abbattere un merlo da un capanno di caccia. Noi bergamaschi sappiamo bene che quel colpo significa apertura della caccia e lo associamo al paesaggio sonoro nel quale siamo cresciuti, diventando uomini e donne, mariti e mogli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Piombo nelle munizioni è tra gli elementi più tossici secondo l’Oms Articoli correlati La posizione di Sempio sempre più critica. Tutti gli elementi sembrano inchiodarloE se i nuovi sviluppi investigativi accorciano la strada per la revisione di Alberto Stasi, le indagini della Procura di Pavia complicano la... 007 First Light, il team ha reso James Bond più moderno, rimuovendo gli elementi “inappropriati”IO Interactive ha confermato che 007 First Light presenterà un James Bond rivisitato, adattato alla sensibilità del pubblico contemporaneo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piombo nelle munizioni è tra gli... Temi più discussi: Piombo, la strage silenziosa; Nobel Sport, le novità presentate a IWA 2026: Prestige Game con borra ecologica e ritorno del marchio Maionchi.; Fiocchi presenta le munizioni F4 Pro Sporting Hp; Caccia Magazine aprile 2026 in edicola e sul web. Piombo nelle munizioni è tra gli elementi più tossici secondo l’OmsAvvelena i rapaci, gli uccelli acquatici, rovina la qualità delle carni ed entra, senza bussare, negli ecosistemi. Tra poco il Parlamento europeo deciderà per il bando totale a tutela di uccelli, cacc ... ecodibergamo.it Piombo, la strage silenziosaSecondo l’European Chemical Agency, ogni anno 2,3 milioni di uccelli che nell’Ue muoiono dopo aver ingerito munizioni da caccia contenenti il metallo ... repubblica.it Gli anni di piombo anche nei western, Parigi racconta il nostro cinema x.com "Troppo piombo" di Enrico Pandiani Secondo libro dedicato alla brigata di polizia italiana a Parigi capitana dal commissario Mordenti..stavolta la squadra si trova a dover indagare su un brutale omicidio: una giornalista del quotidiano di parigi France H24 vien - facebook.com facebook