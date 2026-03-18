pio e amedeo tornano dal vivo con stanno tutti invitati per festeggiare 25 anni di carriera

Pio e Amedeo tornano in palco con lo spettacolo “Stanno tutti invitati” per celebrare i 25 anni di attività nel mondo dello spettacolo. La tournée prende il via da Bergamo, dopo il successo del loro ultimo film “Oi Vita Mia”, che ha riscosso numerosi consensi al botteghino. I due comici sono pronti a portare sul palco il loro umorismo, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata alla comicità.

BERGAMO – Dopo il grande successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia” che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori, preceduto da un tour teatrale di oltre 50 date tutte sold out, Pio e Amedeo tornano dal vivo con “Stanno tutti invitati”: tre grandi serate evento il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo e prossimamente in onda su Canale 5. Ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che si preannunciano imperdibili e che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico. Una carriera iniziata nel 2001 che li ha portati nel corso di questi 25 anni a calcare i palchi più importanti d’Italia dividendosi tra cinema, tv e teatro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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