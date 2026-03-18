Il duo comico Pio e Amedeo celebra i loro venticinque anni di carriera con tre serate all’interno della ChorusLife Arena di Bergamo, previste rispettivamente il 24, il 27 e il 30 marzo. Durante gli eventi, il pubblico potrà assistere a rappresentazioni che ripercorrono il percorso artistico dei due artisti. L’arena sarà piena di star e di spettatori desiderosi di partecipare alle serate speciali.

Il 24, il 27 e il 30 marzo la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà tre serate dedicate ai venticinque anni di carriera del duo comico formato da Pio e Amedeo. L’evento, intitolato ‘Stanno tutti invitati’, segna un ritorno trionfale dopo il successo del film Oi Vita Mia e di un tour teatrale che ha esaurito oltre 50 date. Le esibizioni saranno poi trasmesse in televisione su Canale 5. Questa celebrazione non è solo una commemorazione, ma un vero e proprio evento mediatico capace di riunire l’intero settore dello spettacolo italiano. La presenza di ospiti di primissimo piano conferma il peso specifico che il duo mantiene nel culturale nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pio e Amedeo: 25 anni, 3 serate e un’arena piena di star

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