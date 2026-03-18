Pinocchio? No Pignèo | con Cavallini un tuffo nel dialetto spezzino

Una voce del dialetto spezzino si fa strada attraverso un progetto dedicato alle parole di sempre. Un artista e un esperto di tradizioni locali hanno portato in scena una rivisitazione di un classico della letteratura, usando il dialetto e la musica per coinvolgere il pubblico. L’obiettivo è dare nuova vita alle storie attraverso la lingua parlata dalle comunità.

Un modo per far rivivere i classici della letteratura che passa dalla voce viva delle comunità e dalla musicalità delle lingue locali. In occasione della festa di San Giuseppe, domani, l’ Accademia lunigianese Giovanni Capellini rinnova uno degli appuntamenti più attesi: l’incontro con il dialetto spezzino. Nel Salone Sforza della storica sede di via XX Settembre, sarà protagonista Pier Giorgio Cavallini, da anni impegnato nella valorizzazione della lingua locale, che presenterà alcuni brani del suo volume ‘ E aventüe de Pignèo. Stòia de na marioneta ’. Il libro rappresenta una originale trasposizione in ‘sprugolino’ delle celebri avventure di Pinocchio, nate dalla penna di Carlo Collodi nel 1881. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pinocchio? No, Pignèo: con Cavallini un tuffo nel dialetto spezzino Articoli correlati Pinocchio in dialetto: la rivincita culturale di SpeziaIl 19 marzo prossimo, alle ore 17:00, il Salone Sforza ospiterà una celebrazione del dialetto spezzino in onore di San Giuseppe. Un tuffo nel Cinquecento con “Miracol si grida“TREVIGLIO (Bergamo) La comunità di Treviglio si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più sentite dai cittadini. Tutti gli aggiornamenti su Pinocchio No Pignèo con Cavallini un... Discussioni sull' argomento Pinocchio? No, Pignèo: con Cavallini un tuffo nel dialetto spezzino; E aventüe de Pignèo. Stòia de na marioneta: per San Giuseppe il tradizionale appuntamento con il dialetto…. Pinocchio Musical, lo spettacolo con Pino e gli anticorpiLa Fiaba italiana che ha incantato il mondo intero finalmente a Teatro in un Musical originale. Il romanzo Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi prende vita in uno spettacolo straordinario. Un ... mentelocale.it Pinocchio, musical di Melina Pellicano con Pino e gli AnticorpiDa venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 (venerdì alle 20.30, sabato alle 15.00 e alle 18.00, domenica alle 17.00) va in scena al Teatro Repower di Assago (Milano), in via Giuseppe Di Vittorio 6, il ... mentelocale.it Gina Lollobrigida "Pinocchio", 1972 Buonanotte! - facebook.com facebook Valditara rilegga Pinocchio: non è con l’obbedienza che si diventa “bambini veri” x.com