Un nuovo profumo, chiamato Marcus Vitruvius Essentia, nasce dall’ispirazione della scoperta della Basilica. La fragranza combina note di pietra, legno e un tocco di brezza marina, creando un aroma che richiama gli ambienti e i materiali scoperti durante gli scavi. La creazione si basa su questa esperienza, trasformando l’avvenimento in un’esperienza sensoriale attraverso un profumo.

Ispirata dalla scoperta della Basilica, ha trasformato l’avvenimento in un profumo: così è nato Marcus Vitruvius Essentia. L’ideatrice è Natalia Antonino, con la sua azienda 5Naturae, ha trasformato gli insegnamenti di Vitruvio – firmitas (solidità), utilitas (utilità) e venustas (bellezza) – in una architettura olfattiva creata per raccontare la storia dell’autore del De Architectura e la costruzione a Fano della famosa Basilica. "Abbiamo unito le fragranze della romanità – spiega Natalia –: oli profumati a base di rosmarino, salvia, cedro, bergamotto e lavandino con l’odore delle materie utilizzate da Vitruvio architetto: la fragranza pungente della pietra e quella molto più morbida del legno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pietra, legno e brezza marina: il profumo di Vitruvio

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