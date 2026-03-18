Pier Silvio Berlusconi interviene su Corona, Signorini e Fiorello, evidenziando il coinvolgimento di questi personaggi nel momento attuale di Mediaset. La discussione si concentra sulle figure pubbliche e sul ruolo che ricoprono all’interno del gruppo televisivo, in un periodo segnato da polemiche, inchieste e calo degli ascolti. La sua dichiarazione mette in luce le prese di posizione ufficiali dell’azienda.

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare e lo fa senza giri di parole, affrontando uno dei momenti più delicati per Mediaset tra polemiche, inchieste e ascolti sotto osservazione. Durante un incontro con la stampa, il numero uno del gruppo ha chiarito la posizione dell’azienda su diversi fronti caldi, dal caso che ha coinvolto Alfonso Signorini fino allo scontro con Fabrizio Corona. Un intervento diretto, in cui non sono mancate frecciate, precisazioni e anche qualche battuta, che restituisce l’immagine di una linea chiara: difendere il gruppo e guardare avanti, senza lasciarsi trascinare dalle polemiche. Pier Silvio Berlusconi: le sue parole su Signorini, Corona e il Grande Fratello (che non brilla più). 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Pier Silvio Berlusconi parla di Corona, Signorini e Fiorello: ce n’è davvero per tutti!

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