Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che voterà “convintissimamente sì” al referendum durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese. Ha parlato anche di Corona, affermando che si sono dovuti difendere, e ha affrontato altri temi legati alla politica e alla televisione, tra cui anche questioni riguardanti Signorini. Il group chairman e ceo di Media for Europe ha risposto alle domande sui temi del momento.

Pier Silvio Berlusconi a tutto campo su referendum, Corona e Signorini. In un incontro con la stampa a Cologno Monzese, il group chairman e ceo di Media for Europe ha affrontato i temi più caldi del momento, dalla politica alla televisione. «Questo voto è un passaggio importante per un Paese democratico, civile e moderno». «Parlo da editore, non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione. E da editore diamo voce a entrambi gli schieramenti», ha detto inizialmente sul voto del 22 e 23 marzo. Su questo punto, va sottolineato che i parlamentari Pd in Commissione di Vigilanza Rai hanno chiesto un intervento dell’Agcom denunciando una mancata par condicio dopo la trasmissione, in prima serata su Rete 4, di un’ intervista alla premier Meloni relegando i sostenitori del No in orario notturno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pier Silvio Berlusconi: «Al referendum voterò convintissimamente sì. Corona? Ci siamo dovuti difendere»

Articoli correlati

Referendum, Pier Silvio Berlusconi: “Voterò convintissimamente sì”(Adnkronos) – Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che voterà 'sì' al Referendum sulla giustizia.

Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi rompe gli indugi: “Voterò convintissimamente sì, è una scelta di civiltà”Il referendum sulla giustizia entra nella fase più calda della campagna e arriva anche la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che annuncia...

Mediaset (e Pier Silvio Berlusconi) rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo

Tutto quello che riguarda Pier Silvio Berlusconi

Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano il successo di Buen Camino; Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi si danno il cinque a Cologno; Incontro a Cologno Monzese tra Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone; PIER SILVIO BERLUSCONI: 2025 ANNO STRAORDINARIO: UTILE NETTO CONSOLIDATO PIU’ CHE RADDOPPIATO RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE.

Pier Silvio Berlusconi parla chiaro: il caso Signorini e la dura replica a Fabrizio CoronaPier Silvio Berlusconi chiarisce tutto: le parole sul caso Alfonso Signorini e la dura risposta contro Fabrizio Corona. donnaglamour.it

Pier Silvio Berlusconi dice che voterà convintissimamente sì al referendum sulla giustiziaIl vicepresidente e amministratore delegato di Mfe: Questo tema è diventato un argomento che sembra politico ma non lo è. Parliamo di una questione fondamentale per il futuro del nostro paese. Da edi ... ilfoglio.it

Il caso Corona, il voto al referendum, il futuro di Striscia la notizia e il perché insista sul Grande Fratello: parla Pier Silvio Berlusconi. E ne ha per tutti - facebook.com facebook

Pier Silvio Berlusconi, 'con Striscia la Notizia siamo in pausa'. "Apprezzo il coraggio di Ricci che ha rinnovato un prodotto in onda per 37 anni" #ANSA x.com