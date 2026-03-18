Piazza Italia rimane in attesa di sviluppi, mentre si lavora per aumentare gli stalli a supporto delle attività commerciali e della sicurezza stradale. Nel frattempo, l’idea di creare un itinerario tra verde e ville è ancora in fase di discussione. La situazione attuale riguarda principalmente interventi di miglioramento e potenziamento di servizi già esistenti. Nessun cambiamento definitivo è stato annunciato al momento.

Se il progetto di piazza Gramsci vedrà finalmente la luce, si sta invece ancora ragionando su piazza Italia, dove a breve saranno comunque aumentati gli stalli a supporto delle attività commerciali e per la sicurezza stradale. "È ovvio che questo intervento non costituisce la ristrutturazione della piazza. C’è l’idea di rifare il giardino e di costruire attorno al verde una vera caratterizzazione del quartiere di Balsamo ", annuncia il sindaco Giacomo Ghilardi. Da tempo si parla ormai del restyling del giardino Martiri delle Foibe-Norma Cossetto, tra via Martinelli e piazza Italia. "La valorizzazione di quella piazza deve avvenire attraverso il parco, intervenendo sui camminamenti, sulla fontana e sugli altri elementi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Italia in stand-by. L’idea di un itinerario che colleghi verde e ville

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