Piaggio la Uilm rilancia | Puntiamo a diventare il sindacato più votato

La Uilm ha annunciato che i propri risultati sono in crescita e che punta a diventare il sindacato più votato. La comunicazione riguarda le recenti attività e le elezioni sindacali che si sono svolte in diverse aree, senza indicare specifici dati o nomi. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la propria presenza, con un messaggio diretto rivolto ai lavoratori e alle aziende interessate.

Pontedera, 18 marzo 2026 – “La Uilm ha fatto registrare ovunque risultati in significativa crescita, ma lo dico chiaramente questo non è un traguardo e non ci basta. E’ un nuovo punto di partenza. Perché l’obiettivo è uno solo: diventare il primo sindacato in assoluto in Piaggio alle prossime votazioni”. E’ questo il passaggio cruciale della relazione del segretario dei metalmeccanici della Uil, Samuele Nacci, al primo congresso della neonata federazione Firenze, Pisa, Arezzo e Prato che si è svolto ieri alla Camera di commercio di Pisa. L’obiettivo di conquistare la leadership sindacale nell’industria di Pontedera, secondo Nacci, “è una... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piaggio, la Uilm rilancia: “Puntiamo a diventare il sindacato più votato” Articoli correlati Incontro sul futuro della StMicroelectronics, la Uilm: "Perchè invitare un solo sindacato?""Pluralismo, democrazia e disponibilità reale al confronto vanno praticati oltre che proclamati", commenta il segretario generale della Uilm Giuseppe... Uilm Brindisi, cambio al vertice: Flore alla guida del sindacato metalmeccanicoNuova leadership per affrontare le sfide della transizione industriale del territorio. Approfondimenti e contenuti su Piaggio la Uilm rilancia Puntiamo a... Argomenti discussi: Piaggio, la Uilm rilancia: Puntiamo a diventare il sindacato più votato. Archivio storico di Piaggio, Uilm: No allo scippo, rimanga nel sito industrialeArchivio storico di Piaggio, Uilm: No allo scippo, rimanga nel sito industriale ... msn.com Gruppo Piaggio, Uilm: Firmati due accordiSono state due settimane intense per il Gruppo Piaggio che ha visto, prima la votazione dell’accordo sul contratto aziendale ... msn.com