Petrolio Egitto in crisi | negozi e ristoranti chiudono prima illuminazione stradale ridotta al minimo

In Egitto, negozi e ristoranti stanno chiudendo prima del solito e l’illuminazione stradale è stata ridotta al minimo a causa di una crisi nel settore del petrolio. Il governo ha annunciato un pacchetto di misure straordinarie per affrontare la situazione, con il primo ministro Mostafa Madbouly che ha comunicato i dettagli delle nuove iniziative. La situazione energetica sta influenzando la vita quotidiana nelle città.

Egitto, il governo corre ai ripari di fronte alla crescente pressione sul sistema energetico. Il primo ministro Mostafa Madbouly ha annunciato un pacchetto di misure straordinarie che entreranno in vigore dal 28 marzo e resteranno operative per un mese, con l’obiettivo di ridurre i consumi elettrici in un contesto segnato dalle tensioni regionali. Il provvedimento principale riguarda la chiusura anticipata delle attività commerciali: negozi, centri commerciali e ristoranti dovranno abbassare le serrande alle 21, orario che slitterà alle 22 nei giorni prefestivi, giovedì e venerdì. Una decisione che, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe contribuire ad alleggerire il carico sulla rete elettrica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Petrolio, Egitto in crisi: negozi e ristoranti chiudono prima, illuminazione stradale ridotta al minimo Articoli correlati Iran, proteste contro crisi economica e crollo della moneta locale: i commercianti chiudono i negozi – VideoProteste a Teheran dei commercianti contro il peggioramento della situazione economica in Iran. Confcommercio, allarme bollette: per negozi e ristoranti 2.000 euro al meseRispetto al 2019, ultimo anno considerato “normale” prima della pandemia e degli shock energetici legati alla guerra tra Russia e Ucraina, nel 2025... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Petrolio Egitto in crisi negozi e... Temi più discussi: Il petrolio oggi: alcuni dati per capire meglio la crisi; Il fantasma del 1973 | La crisi petrolifera è grave, ma non come quella degli anni Settanta; I conti in tasca all'Oil & Gas. Chi guadagna con la crisi di Hormuz; La nuova crisi del petrolio. Petrolio, Egitto in crisi: negozi e ristoranti chiudono prima, illuminazione stradale ridotta al minimoEgitto, il governo corre ai ripari di fronte alla crescente pressione sul sistema energetico. Il primo ministro Mostafa Madbouly ha annunciato un ... msn.com Cestari, crisi energetica: l’Africa paga il prezzo più alto tra rincari del petrolio e vulnerabilità alle importazioniGli effetti della nuova crisi energetica globale si stanno già ripercuotendo pesantemente sui paesi africani. Gli stati del continente sono mediamente grandi importatori di prodotti petroliferi ... lasiritide.it Stando al «Wall Street Journal», Mosca starebbe intensificato la condivisione di informazioni di intelligence e la cooperazione militare con Teheran: la situazione attuale permette a Putin di arricchirsi con il petrolio. x.com Se sorge un problema, il mondo si arrangia a trovare soluzioni. La Corea del Sud beve petrolio e gas naturale liquefatto in grandi quantità. Il 70% del primo ed il 20% del secondo arrivano dal Medio Oriente. Soluzioni individuate Accelerare la riapertura di se facebook