Il ministro della Difesa ha dichiarato che non è necessario avviare un dialogo con Putin, sottolineando che il problema principale riguarda il prezzo del petrolio, non la posizione geografica delle riserve. Ha precisato che l'attenzione si concentra sulla questione economica legata ai costi, senza entrare nel merito di altri aspetti politici o strategici.

ROMA, 18 MAR – “Il problema è il prezzo del petrolio, non dove trovarlo”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Mattino 5, il quale conferma che al momento non c’è necessità per l’Italia di aprire un dialogo con Putin per il petrolio, perché lo venderebbe allo stesso prezzo a cui viene acquistato da altri: “In questo momento è così”, spiega. Ma devo dire che i Paesi europei e l’Italia sono tra i Paesi meno colpiti dalla chiusura di Hormuz: il petrolio che arriva a noi da Hormuz è circa il 5% del nostro fabbisogno ed è tra virgolette facilmente reperibile. Da un’altra parte il problema più grosso è il gas liquido che arriva dal Qatar che è circa il 20% del nostro fabbisogno: per noi non è tanto un problema di fonti di approvvigionamento quanto un problema del prezzo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Petrolio, Crosetto: ‘non necessario aprire un dialogo con Putin’

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