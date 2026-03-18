Petrolchimico bocciata la mozione Zonari | Manca la visione futura

In un'aula consiliare caratterizzata da tensioni e confronti frequenti, la mozione sul petrolchimico è stata bocciata. Durante la seduta, il consigliere ha evidenziato come manchi una visione futura chiara sulla questione. La discussione si è svolta tra scontri e accese dichiarazioni, riflettendo il clima di tensione che attraversa il dibattito cittadino.

Un’aula consiliare segnata da tensioni e da un confronto che torna ciclicamente al centro del dibattito cittadino. Il futuro del Polo petrolchimico, tema identitario per Ferrara e cartina di tornasole delle strategie industriali del territorio, è tornato protagonista con la bocciatura della mozione presentata dal gruppo La Comune. La maggioranza ha respinto il documento, scegliendo di ancorarsi alle valutazioni politiche legate al Protocollo d’intesa del maggio 2024, mentre dall’opposizione si è levata una critica netta sull’assenza di una visione industriale di lungo periodo. La discussione durante il Consiglio comunale. Il vicesindaco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petrolchimico, bocciata la mozione. Zonari: "Manca la visione futura" Articoli correlati Bocciata la mozione per fermare la Cabinovia, Forza Italia non partecipa al votoDopo le dichiarazioni di Polacco e Savino in merito al progetto, i forzisti non si accodano al voto contrario della maggioranza, pur esprimendo la... Bocciata la mozione per la manutenzione ordinaria e straordinaria urgente di via Baiona e via delle IndustrieNonostante l’esito negativo della votazione, la Consigliera Greco ha ribadito la volontà di proseguire la battaglia per la sicurezza stradale e la... Tutto quello che riguarda Petrolchimico bocciata la mozione... Argomenti discussi: Petrolchimico, bocciata la mozione. Zonari: Manca la visione futura; Petrolchimico. Bocciata la proposta de La Comune per la salvaguardia e la riconversione.