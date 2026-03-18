Personale ATA con incarico art 70 | perdita della titolarità dopo tre anni e obbligo di mobilità Adempimenti scuole

Il personale ATA con incarico ai sensi dell’articolo 70 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 può perdere la titolarità della sede dopo tre anni di incarico. Le scuole devono rispettare questa disposizione e avviare le procedure di mobilità obbligatoria per il personale interessato. Questa norma riguarda gli incarichi a tempo determinato e la loro durata massima.

Le disposizioni contenute nell’articolo 70 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 ridefiniscono il quadro degli incarichi a tempo determinato per il personale ATA di ruolo, introducendo un limite temporale oltre il quale si perde la titolarità della sede. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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