Perdere una figlia è un ergastolo viviamo solo aspettando giustizia

A tre anni dal 2 maggio, i genitori di una ragazza uccisa continuano a vivere con il dolore e l’attesa di giustizia. Giuseppe Cutillo e Rosa Picariello sono ancora profondamente segnati dalla perdita della figlia e dichiarano che perdere una figlia è come un ergastolo. La loro quotidianità è caratterizzata dal desiderio di vedere riconosciuta la verità in un procedimento ancora in corso.

Tempo di lettura: 3 minuti A tre anni da quel 2 maggio, per papà Giuseppe Cutillo e mamma Rosa Picariello il tempo non ha lenito nulla. Ha solo reso il dolore parte della quotidianità, più radicato, quasi definitivo. Un dolore che lui stesso definisce senza appello: « Noi siamo già condannati all’ergastolo del dolore». Giuseppe torna a parlare all’indomani della decisione della Procura di Avellino di rinviare a giidizio sei persone coinvolte nella filiera commerciale del dispositivo ritenuto pericoloso. Già perchè quel maledetto due maggio Mary non ha fatto nulla di diverso da quello che facciamo tutti noi: arrivare a casa, mettere il cellulare sotto carica e riprenderlo tra le mani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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