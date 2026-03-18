Da quasi tre settimane, una coalizione composta da Stati Uniti e Israele ha attaccato l’Iran, diventando la crisi internazionale più seguita del momento. La decisione di intervenire è legata a questioni di leadership, deterrenza e risorse energetiche, con effetti che si riflettono anche sull’Europa. La situazione resta al centro dell’attenzione globale, mentre si aspetta di capire quali saranno le evoluzioni successive.

Sono passate quasi tre settimane da quando la coalizione UsaIsraele ha iniziato la guerra contro l’Iran, diventata la crisi più osservata al mondo. Nonostante successi tattici, come l’eliminazione di importanti leader iraniani, la coalizione non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi strategici: rovesciare il regime, proteggere gli alleati statunitensi e mantenere la stabilità dei mercati. Non sorprende, quindi, che la maggior parte delle analisi si concentri su come si stia sviluppando il conflitto e su come potrebbe concludersi. Iran, colpo al cuore del regime: Israele uccide il leader Larijani e il ras Soleimani. Netanyahu agli iraniani: “Ora potete ribellarvi” Perché adesso: le radici del conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché proprio ora la guerra all’Iran? Leadership, deterrenza, energia: i 3 fattori chiave e gli effetti sull’Europa

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