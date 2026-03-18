Madonna è a Venezia e ha condiviso sui social un’immagine con un copione in mano, scritto “The Italian Job”. La popstar, nota per aver girato un video a Venezia 42 anni fa, ha attirato l’attenzione dei media con questo post. La sua presenza in città ha suscitato curiosità e discussioni tra i fan e gli osservatori, mentre si cerca di capire il motivo di questa visita.

Venezia, 18 marzo 2026 – Sono passati 42 anni dal video di Like a virgin, girato fra le calli di Venezia e assurto a pietra miliare nella storia del pop mondiale. Da qualche giorno, Madonna è tornata in Laguna, dove sono in corso le riprese della seconda stagione di ‘The Studio’, serie comica di Seth Rogen che racconta il ‘dietro le quinte’ di Hollywood. È stata la stessa popstar a renderlo noto sui suoi canali social, pubblicando uno scatto in cui è alle prese con il copione, a bordo di un motoscafo tra i canali: il titolo dell’immagine è “The Italian job”. La notizia è stata ripresa dal governatore della regione Veneto Luca Zaia, che ha postato una foto dell’arrivo di Madonna all’aeroporto ‘Marco Polo’ e ha parlato di un’ulteriore conferma di “Venezia come capitale del cinema nel palcoscenico internazionale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perché Madonna è a Venezia, il post sui social con un copione in mano: “The italian job”. Caccia alla popstar

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