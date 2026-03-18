Perché la crisi in Medio Oriente non spaventa troppo la Cina

In Medio Oriente, la crisi attuale non sembra preoccupare eccessivamente la Cina, che sottolinea l’importanza di ricevere assistenza e l’invio di navi da guerra. Un rappresentante ufficiale ha dichiarato che il 90 per cento del petrolio che la Cina importa transita attraverso lo Stretto di Hormuz, evidenziando la sua dipendenza energetica dalla regione.

«La Cina deve aiutarci e inviare le sue navi da guerra, perché il 90 per cento del petrolio che riceve passa dallo Stretto di Hormuz». Parola di Donald Trump, nel suo “invito” a Pechino di fornire assistenza per garantire sicurezza alle rotte petrolifere del Medio Oriente. Volutamente o no, il presidente degli Stati Uniti ha dato però un dato errato. Quella percentuale si aggira infatti intorno al 45 per cento, circa la metà, ed è assai più bassa di quella che riguarda gli alleati asiatici degli Usa come Giappone e Corea del Sud, in entrambi i casi anche superiore al 90 per cento. La sensazione è che a Washington esagerino la portata dell’impatto della guerra sulla Cina, che vede senz’altro compromessi diversi interessi rilevanti, ma non vitali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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