per tutelare i clandestini fanno infettare gli italiani

Una giudice di Ravenna ha disposto l’archiviazione di un’indagine sui medici accusati di falsificazione di certificati medici. Secondo l’accusa, i medici avrebbero agito in modo diretto contro le procedure di espulsione, contestando le modalità di gestione dell’immigrazione. L’indagine ha rivelato che alcuni professionisti hanno cercato di ostacolare le operazioni di espulsione, sospettate di favorire l’ingresso di clandestini nel paese.

La gip di Ravenna inchioda i medici contrari alle espulsioni. I camici bianchi accusati di falsificare i certificati hanno agito in «aperta contestazione del sistema di gestione dell’immigrazione». Di fronte al pericolo scabbia o tubercolosi lasciarono le persone libere di diffondere infezioni. Qual è il compito di un medico? Curare chi è malato, ovviamente. Ma se al posto del giuramento di Ippocrate prevale quello a una militanza politica, ecco che anche i principi etici fondamentali che dovrebbero guidare chi indossa un camice bianco vengono meno. È ciò che sostengono i magistrati che hanno indagato una serie di dottori a Ravenna, accusandoli di falso ideologico e di interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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