Per il suo ritorno ufficiale in Australia dopo 13 anni, la regina Mary di Danimarca ha partecipato a un banchetto di Stato a Canberra. Per l’occasione, ha optato per un abbigliamento romantico e discreto, caratterizzato da un look elegante ma sobrio, con richiami alla sua terra d’origine. La regina ha scelto un outfit che combina raffinatezza e semplicità, distinguendosi per stile e classe.

P er il suo ritorno ufficiale in Australia dopo 13 anni, la regina Mary di Danimarca ha scelto di sorprendere con un’eleganza fuori dagli schemi. In occasione del sontuoso banchetto di Stato a Canberra, accanto al marito Frederik X di Danimarca, ha rinunciato alla tradizionale tiara, optando invece per un dettaglio sofisticato e carico di storia: una spilla tra i capelli. Mary di Danimarca e Kate Middleton, stili a confronto. guarda le foto Il fascino senza tempo della spilla tra i capelli e l’omaggio a Lady D. Mary di Danimarca ha scelto un gioiello-spilla firmato Ole Lynggaard, composto da delicate foglie d’oro impreziosite da piccoli diamanti, capaci di catturare la luce con estrema discrezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il banchetto di Stato a Canberra, la regina sceglie un look romantico e discreto, tra eleganza intima e richiami alla sua terra d’origine.

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